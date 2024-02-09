«Не так круто, как стоять на тумбе олимпийского пьедестала, скажете вы, но я довольна». Ступак о седьмом месте на Спартакиаде

9 февраля олимпийская чемпионка по лыжным гонкам выбыла в полуфинале классического спринта в Тюмени. Спортсменка не соревновалась большую часть сезона.
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