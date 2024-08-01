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Признавать дома россиян аварийными собрались по-новому

Признавать дома россиян аварийными собрались по-новому

В Минстрое предложили ужесточить подход к признанию домов россиян аварийными. Ведомство опубликовало проект постановления правительства с новыми правилами в преддверии перехода в 2025 году к новому этапу расселения ветхого жилья, пишет «Коммерсантъ».

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