Признавать дома россиян аварийными собрались по-новому

В Минстрое предложили ужесточить подход к признанию домов россиян аварийными. Ведомство опубликовало проект постановления правительства с новыми правилами в преддверии перехода в 2025 году к новому этапу расселения ветхого жилья, пишет «Коммерсантъ».
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