Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⛴ Движение пассажирских катеров и парома в Севастополе приостановлено «Движение пассажирских катеров и парома приостановлено ориентировочно на 40 минут», — сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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