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Расчеты "Градов" уничтожили склады снарядов, боевиков и технику ВСУ в зоне СВО

Расчеты "Градов" уничтожили склады снарядов, боевиков и технику ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады снарядов, скопление военнослужащих ВСУ и украинских националистов и боевую технику противника в зоне проведения спецоперации РФ.

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