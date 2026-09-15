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Мини-спутник HENON увеличит время предупреждения о солнечных бурях в 10 раз

Мини-спутник HENON увеличит время предупреждения о солнечных бурях в 10 раз

Команда физиков из Имперского колледжа Лондона представила концепцию небольшого спутника HENON (Heliospheric Pioneer for Solar and Interplanetary Threats Defence), который способен кардинально изменить прогнозирование опасных солнечных бурь.

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