Петербургский НИИ потратит на подводный беспилотник 3 млн

Беспилотные аппараты бывают не только летающие, эти устройства теперь бороздят реки и моря. Беспилотники в виде катеров скользят по поверхности, а специальные аппараты могут погружаться под воду на глубину до 1 тыс.
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