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Царьград

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Бывший Пилот ВВС США Задержан в Венесуэле за Подготовку Террористических Актов

Бывший Пилот ВВС США Задержан в Венесуэле за Подготовку Террористических Актов

Бывший пилот ВВС США был задержан в Венесуэле по подозрению в подготовке террористических актов. Его передали американской стороне после переговоров.

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