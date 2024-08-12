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Будни мужчин. Все что нам интересно

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FT: европейские газовые трейдеры ушли из украинских хранилищ после российских атак

FT: европейские газовые трейдеры ушли из украинских хранилищ после российских атак

Этим летом европейские трейдеры используют лишь малую часть от огромных хранилищ природного газа на Украине после российских атак, которые увеличили риски и лишили охваченную войной страну скудных доходов.

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