Тренды хирургии: с чем чаще обращаются к пластическому хирургу женщины, чтобы стать моложе и красивее

Пластическая хирургия за последние десятилетия прошла значительный путь развития, превратившись из области, связанной с эстетическими коррекциями, в высокотехнологичную и научно обоснованную отрасль медицины.
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