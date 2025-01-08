В посёлке Зуя Белогорского района появится большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построят за средства, полученные от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим.
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