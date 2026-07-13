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Живая Кубань

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Епископ Чикагский и Средне-Американский Спиридон Гусаков, уроженец Кубани. Кто он такой?

Епископ Чикагский и Средне-Американский Спиридон Гусаков, уроженец Кубани. Кто он такой?

Епископ Чикагский и Средне-Американский Спиридон Гусаков, уроженец Кубани. Кто он такой?На официальном портале Русской Православной Церкви опубликована биография Преосвященного Спиридона (в миру Сергея Валентиновича Гусакова), архиерея Русской Православной Церкви Заграницей Сергей Валентинович родился 25 мая 1959 года в городе Кропоткине Краснодарского края в семье служащих.

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