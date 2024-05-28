Депутат Госдумы Владимир Исаков разработал законопроект о закрытии Ельцин Центра в Екатеринбурге. Однако правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила эту инициативу.
Правительство не поддержало предложение закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге
Комментарии
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Е Пронина
так восстановите историческую правду в Ельцин центре, что эта тварь сделала с Россией, сдав ее на разграбление англосаксам!
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19 час.
Александр Лагуткин
Кто бы сомневался. Эта сволочь - Ельцин и помог этим упырям разграбить страну и оседлать бюджетную кормушку. Для них он - благодетель. Для народа России - враг.
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15 час.
Olga Chuhutina
Пока жива жена этого пьяницы все останется на местах.
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10 час.
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