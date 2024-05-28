Е Пронина так восстановите историческую правду в Ельцин центре, что эта тварь сделала с Россией, сдав ее на разграбление англосаксам!

Александр Лагуткин Кто бы сомневался. Эта сволочь - Ельцин и помог этим упырям разграбить страну и оседлать бюджетную кормушку. Для них он - благодетель. Для народа России - враг.