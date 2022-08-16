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Снос сухих деревьев начался в Нарымском сквере Новосибирска

Снос сухих деревьев начался в Нарымском сквере Новосибирска

В Нарымском сквере Новосибирска с понедельника, 15 августа, стартовал снос сухих деревьев. Всего, по информации мэрии Новосибирска, планируется убрать 177 зелёных насаждений, которые давно отслужили своё и теперь представляют угрозу для отдыхающих.

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