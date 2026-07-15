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Вести Севастополь

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В Севастополе после ливня подтопило улицы и дворы

В Севастополе после ливня подтопило улицы и дворы

Бригады Севастопольского автодора и водоканала сегодня весь день устраняли последствия ливня. В Бухте Казачьей, у автовокзала, на Рыбацком причале — в самых проблемных местах вручную и при помощи техники коммунальщики откачивали воду и расчищали проезжую часть от камней.

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