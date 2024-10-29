Петрозаводчан просят помочь в организации горячих обедов для бездомных

Социальный центр «Попечение» возобновил благотворительные обеды по воскресеньям, но нужна помощь С начала октября социальный центр «Попечение» возобновил горячие обеды для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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