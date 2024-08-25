Западная Сахара — в перекрестье интересов западных держав

Алжирская партия Фронт национального освобождения провела 9 августа симпозиум солидарности с жителями Западной Сахары – региона, граничащего с Алжиром, Марокко, Мавританией и омываемого Атлантическим океаном.
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