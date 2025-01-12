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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первые тесты RX 9070 XT в Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong с RT: новинка от AMD выступила на уровн...

Первые тесты RX 9070 XT в Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong с RT: новинка от AMD выступила на уровн...

Первые тесты RX 9070 XT в Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong с RT: новинка от AMD выступила на уровне RTX 4070 Ti SuperСегодня инсайдер с Chiphell поделился первыми тестами предстоящей новинки от AMD RX 9070 XT в Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong.

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