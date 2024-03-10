На Камчатке СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на свалке

Мёртвого новорождённого, закутанного в простыни, нашли на свалке в Петропавловске-Камчатском.На Камчатке следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка среди мусора на полигоне.
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