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На Камчатке СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на свалке

На Камчатке СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на свалке

Мёртвого новорождённого, закутанного в простыни, нашли на свалке в Петропавловске-Камчатском.На Камчатке следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка среди мусора на полигоне.

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