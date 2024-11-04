Главным праздником 4 ноября торжественно назначается День заботы о себе ❤️ Вот как хотите, так и празднуйте, главное на выходе получить хорошее настроение, самочувствие выше среднего и отдохнувшие голову и туловко, ручки-ножки) Возможно, в качестве идей пригодятся: *️⃣День "Раскрасьте мир в оранжевый цвет" *️⃣День использования здравого смысла *️⃣День отдыха *️⃣День конфет *️⃣День духовки "Легкая выпечка" *️⃣День служения обществу *️⃣День трудовой благодарности Там еще разные есть профессиональные даты, но давайте сегодня без работы обойдемся, а? И будем едины в желании отдохнуть и набраться сил перед очередной рабочей неделей и новой школьной четвертью.