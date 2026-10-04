РЖД предлагают сливать воду — не придётся ли сушить вёсла? Списать нельзя оставить: инсайдер Vgudok о том, почему оценки вагонного профицита разнятся на сотни тысяч

От VG: сколько грузовых вагонов на сети РЖД сегодня действительно лишние — вопрос, по которому монополия, Минпромторг и операторы не могут прийти к консенсусу, а разброс оценок достигает десятков тысяч единиц.
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