Врач Констанденков назвал единственный способ быстро справиться с медвежьей болезнью

Представьте, завтра важное событие в вашей жизни — собеседование, выступление, долгожданная свадьба. Вы тщательно подготовились, но вас поджидает неприятный сюрприз буквально на старте: расстройство стула.
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