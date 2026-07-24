Талалаев о Бориско в ЦСКА: «Мне бы этого очень не хотелось, я разговаривал с руководителями «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что хочет сохранить Максима Бориско в команде. Ранее генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил , что 26-летний вратарь близок к переходу в ЦСКА .
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