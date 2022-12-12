Представительство ДНР: ВСУ обстреляли республику 51 раз за прошедшие сутки

ВСУ за прошедшие сутки открыли огонь 51 раз по территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
ВСУ за прошедшие сутки открыли огонь 51 раз по территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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