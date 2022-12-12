Аргументы недели

98 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    Оглянись вокруг. Это только начало(((Глава МИД Латвии ...
  • Вадим Белецкий
    Фашисты у власти в хуторской, вымирающей Латвии, совсем уж с "катушек съехали", что даже откровенно русофобский "Дожд...Глава МИД Латвии ...
  • федор
    Стройте лизуны пиндосовские , всё равно не поможет. Шавки вы позорные.Латвия планирует ...

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли республику 51 раз за прошедшие сутки

ВСУ за прошедшие сутки открыли огонь 51 раз по территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх