Пляжи Нормандии включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

В список ЮНЕСКО включены пять участков нормандского побережья, названные по кодовым именам союзных секторов высадки: "Омаха" (американский сектор), "Сорд" (британский сектор, название происходит от английского слова "меч"), "Джуну" (канадский сектор), "Голд" (британский сектор, переводится как "золото") и "Юта" (заимствовано от названия 8-й американской дивизии, ответственной за захват этого участка).