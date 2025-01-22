В кабмине одобрили ужесточение наказания за разжигание ненависти

Общественная Служба Новостей Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Москве / r77.fssp.gov.ru Анита Ким Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Министерства юстиции об ужесточении наказания за нарушение статьи 282 УК РФ, касающейся возбуждения ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства.
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