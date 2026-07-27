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«Бунтовать не надо»: четыре брака, пророческие роли и позднее счастье Леонида Маркова

«Бунтовать не надо»: четыре брака, пророческие роли и позднее счастье Леонида Маркова

Перед операцией он успел озвучить роль Сатаны и сыграть в Театре имени Моссовета. Вернувшись домой, Леонид Марков посмотрел на жену Елену и сказал: «Вот я и сыграл последний спектакль и озвучил последний фильм».

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