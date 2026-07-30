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Де Минаур о Крузе Хьюитте: «Он заслуживает огромного уважения, потому что быть сыном экс-первой ракетки мира нелегко»

Алекс де Минаур поделился мнением о Крузе Хьюитте, с которым встретится во втором круге пятисотника в Вашингтоне.

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