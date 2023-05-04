Запад стал еще ближе к националистам на Украине

Флаги европейских государств вполне уживаются с нацистской символикой. Источник: telegram Это совсем другое Очередное преступление последователей нацистского режима на Украине стало достоянием общественности в конце апреля.
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