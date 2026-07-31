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Доцент Козьякова разъяснила, кто и в каких регионах получит выплаты на подготовку детей к школе в 2026 году

Доцент Козьякова разъяснила, кто и в каких регионах получит выплаты на подготовку детей к школе в 2026 году

Единой федеральной выплаты на подготовку детей к учебному году в России не предусмотрено — вся материальная помощь устанавливается властями субъектов РФ, поэтому правила и суммы существенно различаются от региона к региону.

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