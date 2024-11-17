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Региональная Юридическая Служба

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Женатый мужчина изнасиловал бывшую любовницу и отправил видео с надругательством её новому парню

Женатый мужчина изнасиловал бывшую любовницу и отправил видео с надругательством её новому парню

Фото: mk.ru Новости дня за сегодня  сообщают о том, что житель Москвы, женатый мужчина, совершил акт насилия в отношении своей бывшей любовницы и отправил компрометирующее видео её новому партнеру в качестве мести.

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