Игорь Мартынов поздравил астраханских педагогов с Днём учителя

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя! Эта профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе.
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