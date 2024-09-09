Председатель ВК НПКСК провел встречу с президентом Бурунди

Пекин, 7 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в пятницу встретился с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/.