АБАКАН, 20 октября. /ТАСС/. Администрация США имеет желание содействовать "настоящему мирному урегулированию" конфликта на Украине, у Москвы с Вашингтоном идет конструктивный диалог.
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