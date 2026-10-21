🏛️ В Крыму открыли выставку находок из Судакской крепости Смальта, керамика, орудия быта и предметы религиозных обрядов — всё это нашли при раскопках на территории крепости.
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