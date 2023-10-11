В России предложили штрафовать релокантов за дискредитацию ВС

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от региона Айрат Фаррахов разработали проект поправок в федеральный КоАП, которые позволят штрафовать уехавших из страны россиян за «злоупотребление свободой информации» и дискредитацию российской армии.
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