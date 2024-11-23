Армия Зеленского теряет мотивацию и людей

По данным Минобороны, России удалось сорвать военные планы противника на 2025 год. Тем не менее Украина до сих пор сохраняет значимый мобилизационный ресурс, а многие украинские солдаты прямо сейчас проходят обучение в странах НАТО.
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