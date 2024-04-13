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Политик Шевалье заявил о необходмости нейтралитета Швейцарии в вопросе санкций

Политик Шевалье заявил о необходмости нейтралитета Швейцарии в вопросе санкций

ТАСС/Шарифулин Валерий Швейцария должна сохранить нейтральный статус, а введенные страной санкции против России впервые в истории исходили от Евросоюза, а не от Совета безопасности ООН, заявил в беседе с РЕН ТВ вице-президент женевского отделения "Швейцарской народной партии" Александр Шевалье.

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