Политик Шевалье заявил о необходмости нейтралитета Швейцарии в вопросе санкций

ТАСС/Шарифулин Валерий Швейцария должна сохранить нейтральный статус, а введенные страной санкции против России впервые в истории исходили от Евросоюза, а не от Совета безопасности ООН, заявил в беседе с РЕН ТВ вице-президент женевского отделения "Швейцарской народной партии" Александр Шевалье.