Включение Украины в НАТО будет названо в декларации саммита необратимым

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планируется обсудить вопрос интеграции Украины в Альянс. По словам представителя Белого дома, после достижения консенсуса между странами-участницами Украина хочет, чтобы ее рассматривали как Швецию, Финляндию и других союзников, которые провели необходимые реформы для быстрого вступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии