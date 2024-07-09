Включение Украины в НАТО будет названо в декларации саммита необратимым

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планируется обсудить вопрос интеграции Украины в Альянс. По словам представителя Белого дома, после достижения консенсуса между странами-участницами Украина хочет, чтобы ее рассматривали как Швецию, Финляндию и других союзников, которые провели необходимые реформы для быстрого вступления.