Мировое обозрение

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МЭР: сокращение внешнеторговых барьеров устранило $3,4 млрд ущерба экономике РФ в 2020 г.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Системная работа Минэкономразвития России по минимизации внешнеторговых ограничительных мер в отношении российских товаров позволила в 2020 году устранить ущерб на $3,4 млрд, в I полугодии 2021 года - на $500 млн.

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