МЭР: сокращение внешнеторговых барьеров устранило $3,4 млрд ущерба экономике РФ в 2020 г.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Системная работа Минэкономразвития России по минимизации внешнеторговых ограничительных мер в отношении российских товаров позволила в 2020 году устранить ущерб на $3,4 млрд, в I полугодии 2021 года - на $500 млн.