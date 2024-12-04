СК РФ: после жалобы матери на педагога детсада возбудили дело об истязании

В Смоленске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в детском саду. Поводом для этого послужили жалобы местной жительницы в социальных сетях на действия воспитателя, которые, по ее словам, были направлены на причинение физической и психологической боли детям.