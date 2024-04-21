World Taekwondo внесла в пул допинг-тестирования россиян, отобравшихся на Олимпиаду

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) включила в свой пул допинг-тестирования четырех российских спортсменов, отобравшихся на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщила специалист в области антидопингового обеспечения Союза тхэквондо России Надежда Петрова.
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