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Почему человек громко храпит по ночам: объясняют врачи

Почему человек громко храпит по ночам: объясняют врачи

Спать рядом с человеком, который сильно храпит, — то еще «удовольствие». Впрочем, важно помнить: храп — это не только не слишком приятно для окружающих, но еще и очень важный симптом, который нередко указывает на серьезные проблемы со здоровьем.

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