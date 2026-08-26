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Контрафронт

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Судан: 25 августа местные источники сообщили, что 27 человек были убиты и еще несколько получили...

Судан: 25 августа местные источники сообщили, что 27 человек были убиты и еще несколько получили ранения после того, как члены фракции Абдул Азиза аль-Хилу Народно-освободительного движения Судана (НОДС-Н) напали на общины Оторо в Аль-Кардуде и Абу-Хамаме, расположенных в Нубийских горах штата Южный Кордофан.

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