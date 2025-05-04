Фанатка накинулась на Надежду Кадышеву во время концерта в Иванове

Девушка схватила певицу за шею после концерта. Представители артистки обратились в полицию.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Девушка схватила певицу Надежду Кадышеву за шею после концерта в Иванове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии