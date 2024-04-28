Пасхальный тираж «Русское лото»: 5 мая «Столото» проведет благотворительную лотерею Ирэн ОрлонскаяОдин из главных организаторов национальных государственных лотерей «Столото» во второй раз проводит благотворительный розыгрыш популярной лотереи «Русское лото», который будет retranslirovat в день Светлой Пасхи — 5 мая.