Заказчиками подрыва внедорожника в Донецке являются украинские спецслужбы

В результате взрыва, произошедшего 9 декабря в Донецке, погиб человек, ещё один получил ранения. По информации, предоставленной пресс-службой УФСБ по Донецкой Народной Республике, заказчиком подрыва внедорожника были украинские спецслужбы.
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