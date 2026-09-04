Проценко заявил о нехватке информации о новом командующем ВСУ

2 сентября Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ. В открытых источниках о нём практически нет информации, что удивительно для офицера высокого ранга, отметил Александр Проценко, политолог из ЛНР.
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