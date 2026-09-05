Мир катится к концу света: что говорит Писание о мировых конфликтах

Всемирные конфликты ведут мир к свершению библейских пророчеств о конце света.Мир катится к концу света, и самые мрачные пророчества могут в скором времени сбыться.
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