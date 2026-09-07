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Нутрициолог Богданова рассказала о рисках поздних обедов

Нутрициолог Богданова рассказала о рисках поздних обедов

Диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik предупредила о возможных опасностях позднего обеда для людей с малоподвижным образом жизни.

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