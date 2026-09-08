Европейские континентальные страны, как баранов на убой, гонят на войну с Россией. Об этом в интервью депутату Госдумы РФ Михаилу Делягину заявил экс-советник первого главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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